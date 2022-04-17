ختام نشاط رياضي رمضاني بميناء الحريقة النفطي

أخبار ليبيا 24-خاص

اختتم، مساء السبت، في ميناء الحريقة النفطي ومصفاة طبرق نشاطا رياضيا رمضانيا اشتمل على مسابقات في كرة القدم وتنس الطاولة والشطرنج.

وفي المباراة النهائية في مسابقة كرة القدم تفوق فريق الرسو والشحن على فريق السلامة بأربعة أهداف مقابل هدفين .

وسجل لفريق الرسو والشحن خالد حدوث ثلاثة أهداف وهدف لعماد عبدالهادي وسجل لفريق السلامة محمد امنيسي هدفين. وبهذا الفوز تحصل فريق الرسو والشحن على كأس بطولة كرة القدم.

شطرنج وتنس طاولة

وفي مسابقة الشطرنج تحصل المستخدم حامد الجراري على الترتيب الأول وأحمد كسار على الترتيب الثاني. أمّا في منافسات تنس الطاولة فقد تحصل على الترتيب الأول المستخدم محمد عبدالقادر وعلى الترتيب الثاني المستخدم المعتز بالله عبدالباسط.

وبحضور رئيس وأعضاء اللجنة الرياضية ورؤساء الأقسام تم تسليم الكؤوس والهدايا على الفائزين.