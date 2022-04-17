تعرف على الطريقة..نجدة بنغازي تضبط أفارقة يغشون في وزن صابون “أوكسي”

أخبارليبيا24- خاص

تمكن أعضاء قسم النجدة بنغازي من ضبط مصنع صغير للصابون يديره أشخاص من الجنسية الأفريقية يقومون بالغش في وزن الصابون.

وقال رئيس قسم النجدة عقيد جمال العمامي لـ”أخبارليبيا24″. إن عمالة من الجنسية الافريقية يديرون مصنعًا في منطقة شبنة يقومون بالغش بزيادة وصن الصابون.

وأضاف العمامي. بعد التحري وجمع المعلومات على المصنع الصغير للصابون نوع “أوكسي” مغشوش، تم ضبط شخصين من الجنسية الأفريقية داخل المكان. وبحوزتهم الصابون والملح الذي يستخدم لزيادة الوزن على الميزان.

وأوضح. أنه تمت مصادرة المواد المستخدمة داخل المصنع بمنطقة شبنه، وتم الانتقال بالمقبوض عليهم إلى القسم. لإنهاء التحقيقات وتسليمهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.