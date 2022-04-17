تباين في أسعار العملات أمام الدينار الليبي

17 أبريل، 2022 6:42 م
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أخبار ليبيا 24

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وذلك في مستهل تداولات الأسبوع.

وبحسب نشرة أسعار العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. وارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.70 دينار مقابل 4.68 دينار الخميس. في حين تراجع سعر اليورو إلى 5.08 دينار مقابل 5.11 دينار الخميس. وهبط سعر الجنيه الاسترليني 20 درهما، مسجلًا 6.14 دينار مقابل 6.16 دينار الخميس.

أما بالنسبة للعملات العربية، ارتفع سعر الريال السعودي 10 دراهم ليسجل 1.25 دينار مقابل 1.24 دينار الخميس. وبالمثل الدرهم الإماراتي الذي بيع بـ 1.28 دينار مقابل 1.27 دينار أمس. بينما حافظ سعر الدينار التونسي على مستوى 1.56 دينار الذي سجله الخميس. واستقر اليوان الصيني عند 0.73 دينار، والليرة التركية عند 0.32 دينار.

17 أبريل، 2022 6:42 م
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