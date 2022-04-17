انفوجرافيك | أهم ماجاء في بيان أعضاء لجنة 5+5 العسكرية التابعة للقيادة الجيش
أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك
أهم ماجاء في بيان أعضاء لجنة 5+5 العسكرية التابعة للقيادة الجيش
– إيقاف تصدير النفط لحين النظر في مطالبهم .
– قفل الطريق الساحلي .
– ايقاف تسيير الرحلات الجوية .
– إيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الدبيبة .
الأسباب :
– إيقاف صرف رواتب قوات الجيش .
– صرف أموال لمجموعات مسلحة .
– حكومة الدبيبة عرقلت جهود اللجنة .
– تعريض الأمن القومي الليبي للخطر .
– نهب أموال الليبيين من قبل حكومة الدبيبة عبر أعطيات ومنح لا سند لها.
– فساد كافة الوزارات .