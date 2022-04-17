انفوجرافيك | أهم ماجاء في بيان أعضاء لجنة 5+5 العسكرية التابعة للقيادة الجيش

17 أبريل، 2022 11:40 م
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بيان أعضاء اللجنة العسكرية التابعة للقيادة
بيان أعضاء اللجنة العسكرية التابعة للقيادة

أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك

أهم ماجاء في بيان أعضاء لجنة 5+5 العسكرية التابعة للقيادة الجيش

– إيقاف تصدير النفط لحين النظر في مطالبهم .

– قفل الطريق الساحلي .

– ايقاف تسيير الرحلات الجوية .

– إيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الدبيبة .

الأسباب :

– إيقاف صرف رواتب قوات الجيش .

– صرف أموال لمجموعات مسلحة .

– حكومة الدبيبة عرقلت جهود اللجنة .

– تعريض الأمن القومي الليبي للخطر .

– نهب أموال الليبيين من قبل حكومة الدبيبة عبر أعطيات ومنح لا سند لها.

– فساد كافة الوزارات .

بيان أعضاء اللجنة العسكرية التابعة للقيادة
بيان أعضاء اللجنة العسكرية التابعة للقيادة
17 أبريل، 2022 11:40 م
35

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