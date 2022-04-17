الوطنية للنفط تعلن القوة القاهرة على حقل الفيل

أخبارليبيا24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل النفطي بسبب توقف الإنتاج.

وذكرت المؤسسة أن حقل الفيل النفطي تعرض يوم أمس السبت إلى محاولات الإغلاق التعسفي. بسبب دخول مجموعة من الأفراد ومنع المستخدمين من الاستمرار في الإنتاج.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن الإنتاج توقف بالكامل اليوم الأحد، الأمر الذي جعل من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية أمراً مستحيلا.

وأوضحت مؤسسة النفط أنها مضطرة لإعلان حالة القوة القاهرة على خام مليته وإلى حين إشعار آخر. معلنة أسفها لما آلت إليه الأمور.

وطالبت المؤسسة بتغليب لغة العقل والحكمة. والنأي بقطاع النفط عن الصراعات للحفاظ على ماتبقى من البنية التحتية المتهالكة والمهترئة أصلاً.

وكان محتجون، أعلنوا أمس السبت، في الزويتينة شمال وفي أوباري والمناطق المجاورة جنوب غرب. غلق حقل الفيل النفطي وإيقاف الإنتاج وتصدير النفط من ميناء الزويتينة النفطي، إلى حين تسليم السلطة إلى الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

واتهم المحتجون، في بيانين مسجلين. حكومة الوحدة، رئاسة عبدالحميد الدبيبة بإفساد المشهد السياسي في ليبيا وإشعال الحرب والتقسيم. مشيرين إلى دعمهم للاستقرار السياسي بدعم الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.