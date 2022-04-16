الدبيبة يجري لقاءات أمنية من بينها التنسيق الأمني مع تونس

أخبار ليبيا24

التقى، رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، مساء يوم السبت، مع السفير التونسي لدى ليبيا، وآمر قوة مكافحة الإرهاب، اللواء محمد الزين، كما التقى مع عميد بلدية نالوت وأجرى زيارة إلى مقر الأمن الداخلي.

وفي التفاصيل، قال مكتب الدبيبة، إن اللقاء خصص لمناقشة زيادة التنسيق الأمني بين ليبيا وتونس، ودور السفارة التونسية في تنظيم عدد من الاجتماعات الفنية بين الأجهزة الأمنية.

وأضاف، أنه تم الاتفاق على تنسيق لقاء بين وزيري الداخلية الليبي والتونسي لتنظيم المداخل بين البلدين.

الدبيبة يجتمع بعميد بلدية نالوت

وفي إطار متابعة الجانب الأمني، التقى الدبيبة مع عميد بلدية نالوت، عبدالوهاب الحجام، لمتابعة الأوضاع بالبلدية. وقال المكتب، إن اللقاء تناول متابعة الأوضاع الأمنية بالمنطقة الغربية.

وأضاف أن الدبيبة أصدر تعليماته بضرورة العمل على استتباب الأمن بالمنطقة وعدم السماح بأي تحركات غير مسؤولة تهدف إلى زعزعته.

زيارة مقر الأمن الداخلي

هذا وأجرى الدبيبة ظهر السبت زيارة إلى مقر جهاز الأمن الداخلي في طرابلس رفقة وزير الداخلية اللواء خالد مازن. كان في استقباله العميد لطفي الحراري رئيس الجهاز وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالجهاز.

وذكر المكتب، إن رئيس الحكومة قام بجولة تفقدية لإدارات ومكاتب ديوان الجهاز، وعقد اجتماعا موسعا لمناقشة خطة جهاز الأمن الداخلي للعام 2022 ولمتابعة أعماله في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المواطن من الأنشطة الهدامة والظواهر الإجرامية واحتياجاته.