الأرصاد الجوية: أغلب مناطق ليبيا تتأثر بكتلة هوائية باردة

أخبارليبيا24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية. اليوم الأحد أن أغلب مناطق ليبيا تتأثر بكتلة هوائية باردة ورياح شمالية غربية نشطة السرعة.

وأضاف المركز. أن هذه الرياح تصل سرعتها أحيانا إلى (50)كلم/ساعة على المناطق الساحلية خاصة الشرقية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة هذا اليوم ويوم الغد.

وأوضح أنه من المتوقع ان تتراوح ما بين (17-22)مْ على شمال ليبيا. مع تكاثر للسحب من حين لآخر خاصة هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد.

وأشار المركز إلى احتمالية بسيطة لسقوط أمطار خفيفة وظهور ضباب على بعض المرتفعات الجبلية، ومعظم مناطق الجنوب تكون درجات الحرارة القصوى ما بين (24-30)مْ.

وذكر المركز أن التوقعات الأولية نشير باقتراب منخفض صحراوي يوم الأربعاء قادم من الجزائر يؤثر على المناطق الغربية. بارتفاع في درجات الحرارة ورياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة.