وليامز: أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة توصلوا لتوافق حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور

16 مايو، 2022 8:26 م
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أخبار ليبيا 24

أعربت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، اليوم الإثنين، عن تطلعها إلى إحراز المزيد من التقدم في المشاورات الجارية بين أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة، المقرر استمرارها حتى 20 مايو في القاهرة بهدف التوصل إلى إطار دستوري توافقي للسير بالبلاد نحو انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن.

وقالت وليامز، عقب انتهاء ثاني جلسات الجولة الثانية من المشاورات، “أسعدني ما تم تحقيقه من تقدم مشجع. خلال اليومين الماضيين من قبل أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة. والذي شمل حتى الآن التوصل إلى توافق حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور بما فيها تلك المتعلقة بالسلطة التشريعية والقضائية”.

وأضافت، “أتطلع إلى إحراز المزيد من التقدم في المشاورات، المقرر استمرارها حتى 20 مايو بهدف.التوصل إلى إطار دستوري توافقي للسير بالبلاد نحو انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن”.

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16 مايو، 2022 8:26 م
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