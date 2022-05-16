وزارة العدل الجزائرية تشرف على تدريب إدارة السجون الليبية

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أعلنت وزارة العدل في الجزائر أنها ستشرف على تكوين مجموعة من إطارات إدارة السجون في ليبيا، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأفادت صحيفة الشروق الجزائرية في عددها الصادر السبت أن الأمر يتعلّق، بدورة تكوينية تنظّم بين 15 و26 مايو، لفائدة 15 إطارا من الشرطة القضائية الليبية العاملين بإدارة السجون، في مجال تكوين المكوّنين.

في حين تدخل هذه الدورة في إطار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة. وسيتمّ تأطيرها من قبل إطارات المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة.

في حين وفي سياق أخر طالبت منظمة حقوقية ليبية، يوم الأحد، النائب العام والمدعي العسكري. بفتح تحقيق في الاشتباكات المسلحة. التي شهدتها منطقة جنزور غرب العاصمة. طرابلس.

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، مكتب النائب العام ومكتب المدعي العام العسكري. في وزارة الدفاع إلى ”فتح تحقيق شامل في ملابسات الأحداث المؤسفة“. التي شهدتها المنطقة.

في حين شددت اللجنة على ضرورة أن يضمن التحقيق ”ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة. ومحاسبتهم وإنهاء الإفلات من العقاب. الذي بات يعطى دافع في ارتكاب المزيد. من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولسيادة القانون“، على حد وصفها.

في حين عبرت في بيان عن ”استيائها الشديد حيال ضعف النظام الأمني في مدينة طرابلس ومناطق الساحل الغربي وما جاورها. وما له من تأثير على تعميق الأزمة الإنسانية والأمنية في البلاد“.

وأهاب البيان، بالجهات المُختصة وعلى رأسها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتحمّل”مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في إيقاف الاشتباكات الدائرة هُناك فورًا وضمان سلامة السكان وتجنيبها ويلات الحروب“.

في حين حملت اللجنة، طرفي النزاع المسلح ووزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة ومكتب القائد الأعلى للجيش ممثلا في المجلس الرئاسي ”المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما يترتب على هذه الاشتباكات“.