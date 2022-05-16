هيئة الحج والعمرة: تكلفة الحج لهذا العام قدرت بـ 6500 دولار للحاج

أخبار ليبيا 24

قالت الهيئة العامة للحج والعمرة، أن إجراءات الحج لهذا العام ستكون استثنائية جراء الشروط التي وضعتها المملكة العربية السعودية بسبب تداعيات وباء كورونا، بما في ذلك تحديد الفئة العمرية للمترشحين للحج.

وأوضحت الهيئة في مؤتمر صحفي، أن نصيب ليبيا من الحجاج في الوضع الاعتيادي يتخطى حاجز 7 آلاف حاج.. بينما انخفض العدد هذا العام إلى 3531 حاجا فقط، وكلهم من الفئة العمرية أقل من 65 عاما.

ولفتت الهيئة إلى إن قرعة الحج ستجرى يوم الاثنين المقبل عبر تنسيقيات الحج في كافة مناطق البلاد، وستكون بين الساعة 11 صباحا و 1 ظهرا.. مؤكدة في الوقت نفسه عدم المساس بقرعتي الحج للعامين الماضيين.

وتابعت الهيئة أنها تسعى ليكون حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، ممن لم يحج في السنوات الماضية، وأن تكون ظروف أداء المناسك جيدة ومناسبة.

وأوضحت الهيئة أنّ قرار استبعاد الحجاج السابقين من قرعة الحج هذا العام، جاء عقب اجتماع لها مع رئاسة الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية.. مجددة التأكيد على أنّ القرار استثنائي لهذا العام فقط.

وقالت الهيئة أن تكلفة الحاج الواحد لهذا العام قدرت بـ 6500 دولار للحاج الواحد، وتشمل الإقامة 5 نجوم والتنقل.. وهي مواصفات عالية تعود عليها حجاج ليبيا، موضحة أن هذا المبلغ وضع بعد دراسة مطولة وكافية.

وأشارت الهيئة إلى أنّه جرى تقديم التكلفة لهذا العام لمجلس الوزراء، الذي قرر تقديم دعم للحجاج كل حسب ظروفه، وأن حجم الدعم والكيفية سيتحددان الأيام القادمة.

وقالت الهيئة أنها تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية عقب موسم الحج، وذلك لأداء مناسك العمرة، وأن البوابة ستسهل للمعتمرين إجراءات السفر والتنقل لأداء العمرة وستقضي على السمسرة في الوقت نفسه، وستتولى مسؤولية تنظيم العمرة مع بقاء الشركات الخاصة.