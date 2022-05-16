من أنقرة.. تبون: الجزائر وتركيا متفقتان حول أن الحل في ليبيا يكمن في الانتخابات

أخبار ليبيا 24

أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اتفاق بلاده مع تركيا “على أن الحل الليبي هو في الانتخابات ولا شيء آخر”، مشيرًا إلى استمرار التواصل والتشاور بين الجزائر وأنقرة حول القضية الليبية.

جاء تأكيد تبون خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، اليوم الإثنين.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية، قال تبون خلال حديثه للصحفيين: “هناك اتفاق جوهري بيننا وبين الأشقاء في تركيا.. على أن تسوية المشكل في ليبيا يكون بالانتخابات.. ما فيش حل من غير انتخابات نزيهة لإرجاع السلطة للشعب الليبي”.

وأضاف: “نحن متفقان على أن يكون هناك تشاور وتواصل بالنسبة للقضية الليبية وننسق مع بعض.. وجوهريًا متفقان أن الحل الليبي في انتخابات ولا شيء آخر”.

وأشارت “الأناضول” في تقرير لها حول زيارة الرئيس الجزائري لأنقرة. إلى أن “الملف الليبي برز كواحدة من القضايا التي نسقت فيها الجزائر وتركيا في إطار مساعي إيجاد حل سياسي.. إلى جانب تنسيق المواقف بشأن التطورات الحاصلة في فلسطين”.