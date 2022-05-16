مرسيدس تكشف عن تزايد معدلات الطلب على المركبات الكهربائية بما يفوق العرض

أخبارليبيا24

كشفت مرسيدس عن تزايد معدلات الطلب على المركبات الكهربائية بما يفوق العرض، في تلميح للمنافسين بما في ذلك فولكس واجن.

وبحسب الشركة فإن سيارات مرسيدس بنز من الطرازات الكهربائية قد نفدت فعليا، كما أن سلاسل التوريد الضيقة تجعل من الصعب على شركة صناعة السيارات مواكبة معدلات الطلب المتزايد.

كانت قد أذهلت مرسيدس عالم صناعة السيارات العالمية حينما كشفت النقاب عن سيارتها النموذجية الاختبارية فيجن إي كيو إكس إكس, ذات البناء الخفيف، والشكل المرن، والإدارة الحرارية الذكية.

ووصفتها الشركة بأنها السيارة الكهربائية الأكثر كفاءة على الإطلاق، والقادرة على تحقيق مدى يبلغ 625 ميلاً (1000 كم).

ولم تكتف مرسيدس بإعلان أرقام الكفاءة المذهلة تلك، بل تجاوزت الأمر إلى الاختبارات الواقعية لإثبات مزاعمها.

واجتازت مرسيدس فيجن إي كيو إكس إكس اختبار المدى الكهربائي والكفاءة عبر رحلة في أوروبا، وتمكنت السيارة الكهربائية من قطع أكثر من 1000 كم ووصلت إلى وجهتها. فيما تم تنفيذ الاختبار عبر حركة سير بدون توقف لشحن البطارية.

وانطلقت السيارة الكهربائية الأنيقة من شيندلفينجن ووصلت إلى كوت دازور بعد 12 ساعة، عبر جبال الألب السويسرية وشمال إيطاليا.

وضمنت شركة تي يو في الألمانية المتخصصة في منح شهادات الاعتماد، مرافقة المركبة الكهربائية التي حطمت الرقم القياسي في رحلتها.