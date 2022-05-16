مجتمع| ردود غاضبة من متابيعنا حول سؤال عن سبب رفض الرجل الليبي أن يكون لزوجته أو أخته علاقة مع زميل عمل أو دراسة

أخبارليبيا24

يظل المجتمع الليبي من بين أكثر المجتمعات العربية المحافظة رغم انفلات الأمور في عديد الدول والتطور التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي التي أثرت في الكثير من المجتمعات.

الرجل الليبي. يرفض أي نوع تواصل لزوجته أو خطيبته أو أخته مع أي رجل تحت أي بند سواء كان بسبب العمل أو الدراسة بل وحتى القرابة.

وحول هذا الأمر تساءلنا نحن “أخبارليبيا24”. عن سبب رفض الرجل الليبي أن يكون لزوجته، خطيبته، أخته علاقة تربطها بزملائها سواء في الدراسة أو العمل. ليش من وجهة نظرك؟

بداية يقول محمد القاضي :”احني الليبيين كمجتمع محافظ وقاعدين والحمد لله. نسبيا ملتزمين بديننا وعقيدتنا ثم أعرافنا وتقاليدنا”.

ويؤكد سعد كريم :”نحن لا نتبع ولا نسمع لأحد منذ أسلافنا و أجدادنا إلا الإسلام ديننا. وما أوصانا النبي سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم فقط”.

وتابع كريم :”لا ثقافة ولا نتبع موضة ولا حكيم ولا رئيس. إلا ديننا ورسولنا وحكمتنا كمسلمين”. ويقول محمد ‘ﮮ :”غيرة واجب ديني شن في أكبر من هك”.

ويقول Salem Aboragigha :”مسلم أنت؟ لو أنت مسلم حتعرف أن الإسلام فضل صلاة المرأة في بيتها عن صلاتها في المسجد ابتعادا عن الفتنة. وصوت المرأة يعتبر عورة”.

وأضاف :”والإسلام يمنع المرأة من الخروج من منزلها إلا بوجود محرم زيد أقرا شوية عن قواعد الدين الإسلامي حتلقى الإجابة على سؤالك”.

أما Jojo Halif :”ثقافة حرية شخصية مازال قاعدين يفهموا فيها غلط للأسف. أصلا الأخ شني علاقته بحياة أخته الشخصية”.

ويؤكد صلاح المرعاش :”العلاقات بين الجنسين حتندار حتندار في السر أو العلن حرام أو حلال. وديما في ازدياد بسبب إيقاع الحياة في هدا العصر. وستفرض نفسها حتى لو حاولنا رفضها”.

وترد زرقاء اليمامة بالقول :”لأنه راجل”. الصادق الفرجاني :”هذا يزرع لكي يحصد والله من وراءه محيط”.

وتقول Jasmine Alaqory :”بالعكس تحكي عادي لو الموضوع بخصوص الدراسة والامتحانات أو بخصوص العمل أو مشكله فالعمل او تطوير وافكار جديده اتحسن من العمل شنو يمنع مدام الناقش بحترام وفي مكان عام”.

ويؤكد عبدالباسط الرقيعي :”لأن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل الجنة ديوث. والديوث هو الدي لا يغار على أهله”.

وقال Ibra Ezway :”مش عارف لوين تبوا توصلوا. لكن تمسكنا بديننا وخوفنا من الله عز وجل أقوى من كل حملاتكم اللي تبو تغيروا بيها طابعنا وتصرفاتنا”.

وترى Enas Daw :”لأن يشوف في روحه وصي عليها وأنها شخص أقل منه”. ويقول محمد الترهوني :”أنت قلتها بروحك لأنه رجل. ومانبوها التطور اللي زي هكي اللهم أعز الإسلام والمسلمين”.

ويؤكد محمد المسمارى المسمارى :”هل أنت مسلم؟ إطلع على القرآن والسنة ستجد الجواب”. ويقول عبدالرؤوف التومي :”لأن الإسلام حرم هذا”.

ويقول جاد الورفلي :”لأن الإسلام حرم هذا الأمر يا علماني”. وكذلك يقول عز نفسك يعزك الله :”حرام شرعا المرأة الاختلاط”.