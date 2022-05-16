دون تحديد مكان الاحتجاز.. الأمن العام يُعلن تحرير 5 فلبينيات وضبط خاطفهن

أخبار ليبيا 24

قال جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، اليوم الإثنين، أنه تمكن من تحرير خمس فتيات من الجالية الفلبينية، وضبط الخاطف وإحالته للنيابة العامة.

وفي بيان مقتضب أوضح الجهاز أن أعضاء مكتب التحري والتحقيقات بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية.. تمكنوا من تحرير خمس فتيات من الجالية الفلبينية، وضبط المتهم “ي.م.ع” في واقعة الخطف.

وأظهر تسجيل مصور نشره الجهاز عبر صفحته بـ فيسبوك لحظة تحرير الفلبينيات من طابق علوي بأحد المنازل.

يشار إلى أن الجهاز لم يوضح المدينة التي جرت فيها عملية الاختطاف وكذلك لم يبين المدة التي قضتها الفليبينيات الخمس في واقعة الاختطاف.