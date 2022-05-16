بوتين لا يرى أي تهديد من انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو ويحذر من التعزيزات العسكرية

أخبار ليبيا 24

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إنه لن يكون هناك تهديد لروسيا إذا انضمت السويد وفنلندا إلى الناتو، لكنه حذر من أن موسكو سترد إذا عزز التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، البنية التحتية العسكرية في دول الشمال الأوروبي الجديدة.

واستشهد بوتين، مرارًا وتكرارًا بتوسيع حلف الناتو بعد انهيار الاتحاد السوفيتي باتجاه الشرق باتجاه حدود روسيا كسبب للصراع في أوكرانيا.

وقال بوتين لقادة الجيش: “فيما يتعلق بالتوسع، ليس لدى روسيا مشكلة مع هذه الدول. ومن هذا المنطلق لا يوجد تهديد مباشر لروسيا من توسع (الناتو) ليشمل هذه الدول”.

ومع ذلك، فقد ربط بوتين الهدوء الذي وجده حديثًا بحلف شمال الأطلسي بتحذير. وقال بوتين “لكن توسيع البنية التحتية العسكرية في هذه المنطقة سيثير بالتأكيد ردنا”.

وقال بوتين لقادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي. التي تضم بيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان: “ماذا سيكون (الرد) سنرى التهديدات التي يتم إنشاؤها لنا”.

ويأتي حديث بوتين بينما قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، في وقت سابق إنه لا ينبغي للغرب أن يكون لديه أوهام بأن موسكو ستتحمل ببساطة توسع دول الشمال لحلف شمال الأطلسي.

كما قال أحد أقرب حلفاء بوتين، وهو الرئيس السابق دميتري ميدفيديف، الشهر الماضي، إن روسيا يمكن أن تنشر أسلحة نووية وصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت في معقل كالينينجراد الروسي إذا انضمت فنلندا والسويد إلى الناتو.

رويترز