الناتو: أوكرانيا بإمكانها الانتصار في الحرب ضد روسيا

أخبار ليبيا 24

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن “أوكرانيا يمكنها الانتصار في هذه الحرب” بعد اجتماع غير رسمي للحلف. وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت فنلندا أنها ستتقدم بطلب للانضمام إلى التحالف العسكري فيما يمثل خطوة تاريخية للدولة الشمالية المحايدة تقليديا.

وقال رئيس فنلندا، سولي نينيستو، إن الانضمام إلى التحالف العسكري سيعزز أمن فنلندا إلى أقصى حد بعد الغزو الروسي غير المسبوق لأوكرانيا في فبراير.

ومن المتوقع أن تحذو السويد حذوها إذ من المرجح أن يؤجج كلا التطبيقين التوترات بين الناتو وروسيا. حذرت موسكو الأسبوع الماضي من “خطوات انتقامية” إذا انضمت فنلندا إلى التحالف.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه تحدث مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا حول الدعم المالي لبلاده.

وقال زيلينسكي في منشور على تويتر إنه ناقش مع جورجيفا الحاجة إلى الدعم المالي للاقتصاد الأوكراني. وأضاف أنه يتطلع إلى “مزيد من العمل المشترك المثمر في الحفاظ على الاستقرار المالي لأوكرانيا”.

يأتي ذلك بعد شهر من حديثهما عن الاستقرار الاقتصادي في أوكرانيا و “الاستعدادات لإعادة الإعمار بعد الحرب”. وفقًا لمنشور لزيلينسكي بتاريخ 17 أبريل.

وفي رد على ذلك المنشور على تويتر، قالت جورجيفا إن “الدعم الاقتصادي المستمر من قبل شركاء أوكرانيا ضروري لوضع الأسس لإعادة بناء أوكرانيا التنافسية الحديثة.”

وتراجعت أوضاع الاقتصاد والمالية في أوكرانيا في الأشهر الأخيرة وسط الهجوم الروسي والدعم اللاحق من الحلفاء الغربيين. حيث أدى إغلاق موسكو للموانئ الأوكرانية إلى تعطيل طرق التجارة وأوقف مصدرًا رئيسيًا لصادرات الغذاء العالمية.