القطراني: الحكومة ستعمل على تذليل المصاعب أمام الشركات الهندية في مرحلة إعمار ليبيا

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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني. أن الحكومة ستعمل على تذليل المصاعب أمام الشركات والمستثمرين من الهند للمساهمة في مرحلة إعمار ليبيا

وأضاف القطراني خلال لقائه سفير جمهورية الهند لدى ليبيا ان جي جان جيت والوفد المرافق له أن التعاون سيشمل مجالات أخرى كالاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها.

وأوضح نائب رئيس الحكومة أن هذه الخطوة ستفتح أفاق التعاون في عدة مجالات خاصةً مشاريع البنية التحتية والإسكان.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن الشركات الهندية تلقىَ إقبالًا كبيرًا على مستوى عالمي كونها تتميز بدقة الأداء.

ومن جانبه. أكد السفير الهندي أن هذه الزيارة هي الأولى لمدينة بنغازي وقد أعطت انطباعاً جيداً.

وأضاف بأن جمهورية الهند يسعدها التعاون مع دولة ليبيا في شتى المجالات وأنها لن تدخر جهداً من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.