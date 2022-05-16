الزيات يفند مزاعم وجود مادة برومات البوتاسيوم في تحضير الخبز

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نفى مدير المكتب الإعلامي بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات الأخبار المتكررة والمتداولة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استخدام مادة برومات البوتاسيوم في تحضير الخبز.

وقال الزيات في تصريحات صحافية إنه شكل لجنة عقب إشاعات سابقة لسحب عينات من الطحين المستخدم والخبز من مصادره وأماكن تداوله طالت 50 مدينة بواقع 454 عينة متمثله بـ 404 عينة خبز و 40 عينة دقيق و 10 عينات محسنات الخبز، وإخضاعها للإجراءات المخبرية اللازمة من التحاليل والتدقيق باستخدام مادة برومات البوتاسيوم داخلها من عدمه.

في حين وبحسب التصريحات الصحافية أكد الزيات ظهور النتائج المخبرية في 28 فبراير 2022.بحضور الجهات ذات العلاقة ورواد ونشطاء وباحثين بهذا المجال. ووسائل إعلامية مختلفة، والتي خلصت إلى عدم تبوث استخدام مادة برومات. البوتاسيوم، مؤكدًا أن النتائج تطابقت مع جهات اعتبارية أخرى من جامعات. ومراكز علمية.

في حين هذا أكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية صحية وسلامة نتائجه رجوعا. لدوره العلمي في هذا الشأن وإن إدارته وكل عامليه يطمئنون كافة أطياف الشعب. الليبي بأن سلامة الغذاء و الدواء أمانة من أولويات العاملين بالمركز الحفاظ. عليها بشكل دوري.

المركز حذر أصحاب النفوس الضعيفة من غايتهم نشر الشائعات و الفتن والتشكيك بنزاهة نتائج المركز وأن أيادي القانون ستطالهم على فعلهم الذي لا مبرر له إلا إحداث بلبلة بين أوساط المجتمع و المتاجرة بقوت الشعب الليبي.