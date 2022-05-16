الحويج يبحث ترتيبات إنشاء إدارة الاستثمار المنزلي

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التقى وزير الاقتصاد و التجارة محمد الحويج مع وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بحضور مدير إدارة الشؤون الإدارية و المالية بوزارة الاقتصاد و التجارة و مستشار وزير الشؤون الاجتماعية و ذلك لمناقشة الترتيبات اللازمة لإنشاء هيئة تشرف على إدارة الاستثمار المنزلي.

وبحث الاجتماع سبل توفير الدعم اللازم المالي و الفني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كما تم الاتفاق على تشكيل فريق متشارك لدراسة القوانين و اللوائح التي تخص الشؤون الاجتماعية.

وأكد الحضور على مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في المشاريع التجارية و الاستثمارية .

وفي سياق متصل أصدر وزير الاقتصاد والتجارة توجيهاته بتشكيل فريق يضم مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وادارات تنمية القطاع الخاص والاستثمار والتجارة الداخلية بالوزارة لإعداد استراتيجية الامن الغذائي قصيرة وطويلة الأمد تعنى بتفعيل المشاريع الصناعية المتوقفة من خلال الاستثمار مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي وتفعيل الدوائر الزراعية بالمنطقة الجنوبية.

في حين جاء ذلك خلال اجتماع الحويج أمس الأربعاء مع مدير عام المجلس الوطني للتطوير. الاقتصادي والاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار. وشؤون الخصخصة ومدير عام مركز تنمية الصادرات ومديرو إدارات تنمية القطاع الخاص والاستثمار والتجارة الداخلية بالوزارة لبحث استراتيجية الامن الغذائي. وآلية تنفيذها.

وناقش الحضور سُبل دعم قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة. ووضع استراتيجية تسهمفي تحقيق الامن الغذائي. للمستهلك.

في حين تم استعراض خطة الوزارة في تفعيل ديوان الحبوب ومساهمته. في دعم الأنشطة. الزراعية والصناعية.

في حين بحث الاجتماع تنظيم عمليات توريد وتوزيع القمح والدقيق على الشركات والمطاحن. والمخابز وتوفير مخزون استراتيجي منها والسيطرة على السوق المحلي. وتحقيق الاستقرار بالسلع وتحسين. الخدمات.