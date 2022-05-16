البعثة الأممية تدعو لضبط النفس في جنزور وتحذّر من نزاع مسلح في المنطقة

أخبار ليبيا 24

دعت، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جميع الأطراف المتحاربة في جنزور غربي طرابلس إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستخدام الحوار لحل القضايا الخلافية.

وذكّرت البعثة جميع الأطراف بالتزاماتها بضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية والحفاظ التام على الهدوء العام.

وأعربت البعثة، عن قلقها الشديد إزاء الاشتباكات المسلحة التي وقعت أمس الأحد 15 مايو الجاري. والتي شملت إطلاق نار عشوائي وأنباء تفيد باستخدام للأسلحة الثقيلة في منطقة جنزور، وهي منطقة مكتظة بالسكان في طرابلس.

وقالت، إن ما يجري في الوقت الراهن من تحشيد لقوات تابعة لمختلف المجموعات المسلحة يثير توترات ويزيد من خطر الاشتباكات التي يمكن أن تتطور إلى نزاع مسلح.

وأكدت البعثة، على أن مثل هذه الحوادث تؤكد مرة أخرى على الحاجة الملحة للتصدي لانتشار الأسلحة. واستخدامها خارج سيطرة الدولة. ودعت جميع الأطراف الليبية إلى الحفاظ على الهدوء على الأرض في هذا المنعطف الحرج الذي تمر به البلاد.