مدرب بايرن ميونيخ يتلقى نحو 500 تهديد بالقتل

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تلقى الألماني “يوليان ناغلسمان” مدرب بايرن ميونيخ 450 تهديدا بالقتل على وسائل التواصل الاجتماعي عقب هزيمة الفريق من فياريال الإسباني 2-1. وخروجه من بطولة أبطال الدوري الأوروبي.

وقال ناغلسمان في تصريحات لصحيفة ماركا الاسبانية “أعلم أنني يجب أن أتلقى الانتقادات من الجميع. هذا طبيعي وجزء من عملي. اللوم الذي أتلقاه من كارل هيانز رومينيغيه رئيس النادي السابق على سبيل المثال أمر يمكنني تقبله”، إلا أن ناغلسمان تابع: “لكنني لا يمكنني أن أعيش مع تلقي 450 تهديدا بالقتل” منذ مساء الثلاثاء، عندما تعادل بايرن مع فياريال 1-1 إيابا، بعد خسارته ذهابا صفر-1.

وأضاف صاحب الـ34 عاما وهو أصغر سنا من مانويل نوير حارس مرمى الفريق: “أتلقى تهديدات بالقتل بعد كل لقاء بصرف النظر عن النتيجة سواء فزنا أم خسرنا. اقرأ السطر الأول من الرسائل وأحذفها. أحيانا يشمل التهديد والدتي، التهديدات تزيد عندما ألعب بـ3 مدافعين”.

ناغلسمان أردف: “عندما تُقصى من بطولتين من أصل 3 كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا من الطبيعي أن يتعرض المدرب لانتقادات. أنا أقبلها وأواصل عملي”.