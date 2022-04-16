في إشارة إلى كاتدرائية بنغازي..إدارة المدن التاريخية تحذر المساس بالمعالم ذات الصبغة التاريخية

أخبارليبيا24

حذرت الإدارة العامة لجهاز إدارة المدن التاريخية. كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات والأفراد من المساس بالمعالم والمباني ذات الصبغة التاريخية.

وقالت الإدارة العامة. في بيان تابعتة “أخبارليبيا24” إنهم تابعو ما تم تداوله لدى بعض المدونيين حول تحويل بمبنى الكاتدرائية بمدينة بنغازي إلى مسجد. وتعليق لوحة بشأن تسميته مسجد الأمام مالك بن أنس رضوان.

وأكدت الإدارة أنه لايجوز التصرف بالكاتدرائية. وتوثيقها وتسجيلها وتخصيصها وتغيير وظيفتها وتحوير إنشاءاتها إلا من طرف جهاز إدارة المدن التاريخية.

وأوضحت. أن أحكام القانون رقم ( 3 ) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية ولائحته التنفيذية، تنص على ذلك.

وبينت أن قرار الإنشاء رقم 125 لسنة 2006 م وتعديلاته. بقرار مجلس الوزراء رقم 304 لسنة 2012. الذي ينص على الحفاظ على المعالم والمباني والمدن التاريخية والمرافق الكائنة بها والمكملة لها وكل ما من شأنه حمايتها والمحافظة على الشخصية التاريخية لها.

وحملت إدارة الجهاز. كل من يقومون بذلك المسؤولية القانونية والجنائية والاجتماعية لدى القضاء الليبي.

وأفادت الإدارة أن هذه المعالم والمباني إرث تاريخي للأمة الليبية كافة وجزء هام من ذاكرتها السياسية والاجتماعية.

وكانت صورة. تُظهر لافتة معلقة حديثا على مدخل كاتدرائية بنغازي كتب عليها “مسجد الأمام بن أنس” أثارت الجدل بين رواد منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا وبنغازي خصوصا، حول ما إن الكاتدرائية ستتحول إلى مسجد فعلًا أم لا.