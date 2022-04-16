غرق 35 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

أخبار ليبيا 24

قضى 35 شخصا غرقا قبالة السواحل الليبية حسبما أعلنت منظمة الهجرة الدولية اليوم السبت. موضحة أن حادث غرق الزورق وقع الجمعة قبالة ساحل مدينة صبراتة الواقعة غربي ليبيا والتي تعد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الأفارقة الذين يقومون برحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط.

وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أنه جرى انتشال جثث 6 مهاجرين بينما فقد 29 آخرون ويفترض أنهم لقوا مصرعهم. ولم تكشف المنظمة عن جنسيات الضحايا.

يشار أنه خلال الأسبوع الماضي وحده، أوردت تقارير مصرع ما لا يقل عن 53 مهاجرا أو يفترض أنهم لقوا مصرعهم قبالة سواحل ليبيا. وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وتابعت المنظمة قائلة “هناك حاجة ملحة إلى قدرات بحث وإنقاذ مخصصة. وآلية إنزال آمنة لمنع المزيد من الوفيات والمعاناة”.