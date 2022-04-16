غرق سفينة محملة بالوقود قبالة تونس ومخاوف من كارثة بيئية

أخبار ليبيا 24

تعرضت سفينة شحن تجارية تنقل 750 طنا من الوقود لحادث بحري قبالة السواحل الجنوبية لتونس. وتم إجلاء طاقمها المكون من سبعة أشخاص حسبما أعلنت وزارة البيئة التونسية اليوم السبت.

فيما أفادت مصادر إعلامية بأن السفينة غرقت قبالة سواحل قابس في تونس، وإن البحرية أنقذت جميع أفراد طاقمها السبعة.

وأضافت أن السفينة كانت تحمل ألف طن من الوقود، وأرسلت نداء استغاثة على بعد سبعة أميال من قابس. استجابت له البحرية التونسية.

من جهتها قالت وزارة البيئة إن سبب الحادث هو سوء الأحوال الجوية. مضيفة أن المياه تسربت إلى “داخل غرفة المحركات” ووصل ارتفاعها إلى مترين. لافتة أن السلطات تعمل على “تفادي كارثة بيئية والحد من تداعياتها”.

وأوضحت الوزارة أن الحادثة متعلقة بسفينة الشحن التجارية (XELO)، وهي ترفع علم غينيا الاستوائية. ومحملة بنحو 750 طن من مادة “الغاز أويل”، مشيرة إلى أن السفينة كانت قادمة من ميناء دمياط المصري ومتجهة إلى مالطا.

الوزارة أكدت أنها “تتابع بكل قلق وضعية الباخرة”. وأعلنت “تشغيل الخطة الوطنية للتدخل العاجل في حالة وجود تلوث بحري ومن أجل الحيلولة دون غرق الباخرة”. لافتة إلى أنها ستقوم بذلك بـ “العمل والتنسيق المشترك والمكثف مع وزارات الدفاع الوطني والداخلية والنقل”، مؤكدة أن “الوضع حاليا تحت السيطرة”.