بنغازي.. تخليص زوجة من بطش زوجها واحتجازه لها 4 سنوات تحت تهديد السلاح

أخبار ليبيا 24

قالت مديرية أمن بنغازي أن أعضاء قسم البحث الجنائي التابع لها تمكنوا من ضبط شخص يتعاطى المخدرات، ومتهم بتعذيب زوجته واحتجزها داخل شقته منذ العام 2018، تحت تهديد السلاح، ومنعها من الخروج نهائيا.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي في بيان لها اليوم السبت أن قسم البحث الجنائي أوقف المتهم.. بعد الإيقاع به في كمين محكم قرب مكان سكنه وسط المدينة.

وأشار البيان إلى أنه عقب تفتيش سيارته، عثر على قطعتين من مادة الحشيش.. من ثم كلف أعضاء التحريات رفقة إحدى عضوات وحدة الشرطة النسائية بدخول منزل المتهم.. وإحضار الزوجة التي وقع عليها الاعتداء.

وأكدت المدرية أنه تم العثور داخل المنزل على بندقية آلية، إضافة إلى أربع مخازن رصاص.. وسلاح نوع خرطوش، وقنبلة يدوية “رمانة”، وأدوات لتعاطي المخدرات.

وأكدت الزوجة إنها تعرضت للضرب والتعذيب، مما تسبب لها في إصابات دامية.. مضيفة أنها محجوزة منذ العام 2018 داخل المنزل، من قبل زوجها، الذي هددها بالقتل إذا ما حاولت الخروج.

واعترف الزوج بما نُسب إليه من تهم، وعند الانتقال لإيداعه بالحجز القانوني، حاول الهرب بالقفز من الطابق الثاني.. لكنه لم ينجح وضبط من قبل أعضاء البحث الجنائي، ثم اتخذت معه الإجراءات القانونية، وأحيل إلى النيابة العامة.