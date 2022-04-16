الليلة.. الأرصاد يتوقع تحسن الطقس شرقي البلاد

أخبار ليبيا 24

تشهد مناطق شمال غرب البلاد، اليوم السبت، هطول أمطار متفرقة مصحوبة بزوابع رعدية في غدامس والحمادة مع انخفاض في درجات الحرارة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تبقى الأجواء متقلبة على المناطق الشرقية مع رياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة.. والغبار وهبوط الرؤية الأفقية أحيانًا، وارتفاع درجات الحرارة، خصوصًا على مناطق الدواخل والجنوب.

ويتحسن الطقس من مساء اليوم على مناطق الشمال الشرقي نتيجة لتأثير الكتلة الهوائية الباردة برياح شمالية غربية.. ويشمل غدًا مناطق الجنوب الشرقي مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتشهد مناطق رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة سقوط أمطار متفرقة.. تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا خاصة على مرتفعات جبل نفوسة.

والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مراده تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.

والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والغبار، مما يتسبب في هبوط في الرؤية الأفقية.. تتحول من مساء اليوم إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و38 درجة مئوية، ولا تتجاوز 25 درجة مئوية على الجبل الأخضر.. وتسجل انخفاضًا ملحوظًا غدًا على أغلب المناطق.

أما في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع فرصة لهطول أمطار متفرقة على غدامس والحمادة.

والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية، ولا تتجاوز 26 درجة مئوية على غدامس والحمادة.

أما في الكفرة – السرير- تازربو تكون السماء صافية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة.. إلى نشطة السرعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ويؤدي إلى هبوط الرؤية الأفقية.. تتحول مساء غدٍ إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع تحسن في الرؤية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا غدًا.