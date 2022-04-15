الكهرباء تعلن سقوط أحد أبراج المبني توكرة

16 أبريل، 2022 1:50 ص
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سقوط برج كهرباء_ليبيا
سقوط برج كهرباء_ليبيا

أخبارليبيا24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء – الحكومة الليبية الجمعة أن أعطالًا في الشبكة العامة للكهرباء  نتيجة الرياح لهذا اليوم.

وأوضحت الشركة عبر حسابها على “فيسبوك” أن هذه الرياح تسببت في سقوط برج لدائرة المبني / توكرة جهد 30 ك.ف.

وأضافت الشركة العامة للكهرباء أنه بسقوط البرج سقطت الأسلاك على الأرض لدائرة المبني / دريانة الجديدة جهد 30 ك.ف.

وأشارت شركة الكهرباء إلى أن هذا الحادث تسبب في إطفاء على مناطق تنسلوخ  والمبني  وبرسس.

ولفتت الشركة العامة للكهرباء إلى أن هذه الدائرة أنشأت عام 1967. مؤكدة أنه يوجد مشروع إنشاء دائرة جهد 66 ك.ف  متوقف منذ ماقبل 2011.

16 أبريل، 2022 1:50 ص
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