العثور على جثث 6 مهاجرين وفقدان 29 آخرين قبالة سواحل ليبيا

16 أبريل، 2022 10:23 م
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العثور على جثث 6 مهاجرين قبالة سواحل ليبيا
العثور على جثث 6 مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

أفادت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم السبت، بأنه تم العثور على جثث 6 مهاجرين. فيما افترضت وفاة 29 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين بعد غرق قاربهم قبالة سواحل ليبيا.

وقال مكتب المنظمة في ليبيا، في تدوينة عبر حسابه على “تويتر” انقلب قارب خشبي صغير يحمل نحو 35 مهاجرا أمس قبالة صبراتة. وتم العثور على جثث 6 أشخاص بينما هناك 29 آخرون في عداد المفقودين ويفترض أنهم لقوا حتفهم .

وتابعت المنظمة الدولية للهجرة الوكالة التابعة للأمم المتحدة “تم الإبلاغ عن مقتل أو فقدان ما لا يقل عن 53 مهاجرا. قبالة السواحل الليبية هذا الأسبوع وحده” .

16 أبريل، 2022 10:23 م
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