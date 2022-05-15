عقب ليلة دامية .. هدنة في جنزور وانسحاب طرفي النزاع

أخبار ليبيا 24

أفادت مصادر مطلعة بتوقف الاشتباكات في بلدية جنزور وانسحاب طرفي النزاع من أماكن المواجهة وفتح الطريق الساحلي عند كوبري 17.

وأوضحت المصادر أنّه جرى التوصل إلى هدنة بين كتيبة فرسان جنزور وكتيبة 55 مشاة لوقف إطلاق النار بمنطقة جنزور. وسحب كل القوات الموجودة في المنطقة.

وكانت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة ليلة البارحة اندلعت بين كتيبة فرسان جنزور والكتيبة 55 مشاة. مما تسببت في أضرار جسيمة في البنية التحتية لمحطة غرب طرابلس البخارية.

من جانبها، أعلنت مراقبة تعليم جنزور إيقاف الدراسة ليوم واحد بعد الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المنطقة حتى صباح اليوم الأحد.

طالبت منظمة حقوقية ليبية، النائب العام والمدعي العسكري بفتح تحقيق في الاشتباكات المسلحة. التي شهدتها منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس.

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، مكتب النائب العام ومكتب المدعي العام العسكري في وزارة الدفاع. إلى ”فتح تحقيق شامل في ملابسات الأحداث المؤسفة“، التي شهدتها المنطقة.

وشددت اللجنة على ضرورة أن يضمن التحقيق ”ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، وإنهاء الإفلات من العقاب. الذي بات يعطى دافع في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولسيادة القانون“، على حد وصفها.