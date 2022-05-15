مهرجان القدس للسينما العربية يخصص جائزة باسم شيرين أبو عاقلة”

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انطلقت السبت في مدينة القدس المحتلة الدورة الثانية لـ”مهرجان القدس للسينما العربية”، بمشاركة 26 فيلما عربيا.

وتتنوع الأفلام المشاركة من تونس ومصر والأردن والصومال والمغرب والسعودية والجزائر وسوريا ولبنان والعراق وفلسطين بين أفلام روائية ووثائقية وأفلام قصيرة.

وافتتح المهرجان بعرض الفيلم الروائي التونسي “قدحة” في مسرح الحكواتي في مدينة القدس. والفيلم من إخراج أنيس الأسود، الذي وجه رسالة عبر الفيديو لجمهور المهرجان.

وأعلنت إدارة المهرجان أن ختام المهرجان سيكون مع الفيلم الروائي المصري “أبو صدام” من إخراج نادين خان، الذي يحكي قصة سائق شاحنة نقل بضائع، والتحديات التي يمكن أن يحملها العمل الشائع واليومي.

وكانت مديرة “مهرجان القدس للسينما العربية” نيفين شاهين، قد أعلنت في افتتاح المهرجان عن إطلاق اسم الصحفية شيرين أبو عاقلة على جائزة المهرجان للفيلم الوثائقي. وذلك في افتتاح المهرجان في القدس السبت. تكريما لمسيرتها ودورها في نقل وقائع وقصص من فلسطين على مدار أكثر من عشرين عامًا.

وينظم المهرجان جائزة للأفلام المشاركة يشرف على تحكيمها مجموعة من صنّاع ومخرجين ونقاد للسينما من فلسطين والوطن العربي.