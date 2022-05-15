مكونات ورشفانة تطالب بالتحقيق في عملية خطف وقتل المدعو “القط” على يد الردع

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طالبت مكونات ورشفانة، في بيان لها، بشأن وفاة وليد المصراتي الشهير، بوليد “القط” القيادي بما يسمى اللواء 55. بقيادة معمر الضاوي، بالتحقيق الفوري من قبل الأجهزة الأمنية في عملية اختطافه على يد “الردع” ثم تصفيته.

وشددت مكونات ومشايخ ورشفانة، على تنديدها بقتل وليد القط وقالوا: نندد بهذا العمل التعسفي. وعدم احترام منطقة ورشفانة ومكوناتها الاجتماعية. وتابع البيان، إنه كان في حالة وجود قضايا، لدى وليد القط. فقد كان واجبًا التعامل معه بالقانون وإبلاغ الجهات الأمنية التابع لها. معلنين: رفضهم لأعمال القتل والفتنة ومطالبتهم بالتحقيق الفوري.

وكان قد هدد المدعو معمر الضاوي، بالتصعيد في حالة ما لم يتم تسليم قتلة وليد القط، على حد زعمه.