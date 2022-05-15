بدعوة من حركة النهضة .. مظاهرات تطالب بعزل سعيد في تونس

أخبار ليبيا 24

تظاهر تونسيون في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس اليوم الأحد مطالبين بعزل الرئيس قيس سعيد. ورفعوا شعارات مناهضة لما وصفوه بـ”الانقلاب”، مطالبين بـ”عزل سعيد والعودة للمسار الدستوري”.

يشار أن هذه المظاهرات جاءت بدعوة من حركة النهضة. وذلك بعد أسبوع من خروج مظاهرات مؤيدة قرارات ما يعرف بـ”الجمهورية جديدة”. ومن الشعارات التي رددها المحتجون “الشعب يريد ما لا تريد”، و”يسقط يسقط الانقلاب”.

يشار أن الأحد الماضي شهد مظاهرات لأنصار الرئيس قيس سعيد. الذي يحتكر السلطات في تونس منذ 25 يوليو الماضي، ودعوه إلى “محاسبة قضائية” للأحزاب السياسية. التي كانت في الحكم خلال السنوات العشر الفائتة.

وردد المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة حينها شعارات من بينها “محاسبة قضائية” و”لا صلح ولا مساومة” و”على السلطة القضائية تحمل مسؤولياتها”. كما رفعوا علم تونس وصورا للرئيس ولافتات كتبوا عليها “هذه مرحلة تاريخية، طريق التصحيح” و”الجمهورية الثالثة” و”كلنا قيس سعيد”.

يذكر أن سعيد أعلن في 25 يوليو الماضي تجميد أعمال البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة، واحتكار السلطات في تونس.

وقد حل لاحقا البرلمان ووضع برنامجا سياسيا بدأ منتصف يناير الماضي، وتنتهي باستفتاء شعبي على الدستور في يوليو المقبل على أن تنظم انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.