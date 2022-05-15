مطالبة للنائب العام بالتحقيق في اشتباكات جنزور في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالبت منظمة حقوقية ليبية، يوم الأحد، النائب العام والمدعي العسكري بفتح تحقيق في الاشتباكات المسلحة. التي شهدتها منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس.

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، مكتب النائب العام ومكتب المدعي العام العسكري في وزارة الدفاع. إلى ”فتح تحقيق شامل في ملابسات الأحداث المؤسفة“، التي شهدتها المنطقة.

ملاحقة الجناة

وشددت اللجنة على ضرورة أن يضمن التحقيق ”ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، وإنهاء الإفلات من العقاب. الذي بات يعطى دافع في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولسيادة القانون“، على حد وصفها.

وعبرت في بيان عن ”استيائها الشديد حيال ضعف النظام الأمني في مدينة طرابلس ومناطق الساحل الغربي وما جاورها. وما له من تأثير على تعميق الأزمة الإنسانية والأمنية في البلاد“.

إيقاف الاشتباكات

وأهاب البيان، بالجهات المُختصة وعلى رأسها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتحمّل. ”مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في إيقاف الاشتباكات الدائرة هُناك فورًا، وضمان سلامة السكان وتجنيبها ويلات الحروب“.

وحملت اللجنة، طرفي النزاع المسلح ووزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة ومكتب القائد الأعلى للجيش. ممثلا في المجلس الرئاسي ”المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما يترتب على هذه الاشتباكات“.

بدوره، قال المجلس البلدي في ”جنزور“، إنه ”لن يتهاون في الدفاع عن المدينة، بكل ما أوتي من قوة“.

تأمين المدينة

وأبدى المجلس في بيان، ”استغرابه من عدم تواصل الجهات الرسمية مع مكونات جنزور أثناء فترة الاعتداء. الذي استمر 7 ساعات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة“.

وأوضح أن من أسماه ”معمر الضاوي، بدأ هجومه الغادر بثلاث سيارات مصفحة على دورية مشتركة تابعة للجهات الأمنية في البلدية. تعمل على تأمين المدينة“، وفقا لوصفه.

وأضاف أن ”هذا العمل الهمجي الغادر، عرّض محطة كهرباء غرب طرابلس، وتحديدًا المشروع الاستعجالي للخطر. الذي كان من المتوقع دخوله على الشبكة العامة، خلال هذه الأيام“.

أهداف العدوان

واعتبر البيان أن ”أحد أهداف العدوان، إيقاف العمل بهذا المشروع، كما نتج عنه أيضًا قطع عدد من خطوط نقل الطاقة. وتعريض خزانات الوقود التابعة لشركة البريقة للخطر“.

وأشار إلى أن ”هذه المجموعات الإجرامية تعمل طيلة الفترة الماضية، على إقامة بوابات وهمية في المدينة، وتمارس أعمال السطو والحرابة. ما استدعى إقامة بوابات أمنية من قبل الجهات الأمنية في المدينة“.

وكانت وسائل إعلام محلية قد قالت إن أسلحة ثقيلة ومتوسطة استخدمت في الاشتباكات التي اندلعت فجر اليوم، في جنزور.

الاشتباكات

وذكرت أن الاشتباكات كانت بين ”ميليشيا فرسان جنزور والقوات المساندة لها التابعة لحكومة الوحدة من جهة. وقوات جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي بقيادة الميليشياوي عبد الغني الككلي الشهير بغنيوة ونائبه حسن بوزريبة. شقيق وزير الداخلية في حكومة الاستقرار الوطني عصام بوزريبة، من جهة أخرى“.

كما شاركت في الاشتباكات ميليشيا ”55“ مشاة- ورشفانة، التي يقودها معمر الضاوي، أحد قادة جهاز دعم الاستقرار في المنطقة الغربية.

وأدت الاشتباكات العنيفة التي دارت رحاها بين الأحياء السكنية، إلى انقطاع الكهرباء عن منطقة ”صياد“ الواقعة غرب طرابلس. بينما حوصر سكان منطقة محطة الكهرباء في منطقة جنزور بالكامل، بسبب شدة الاشتباكات.