مصر وتونس تشددان على خروج القوات الأجنبية من ليبيا

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شددت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن. ونظيرها المصري مصطفى مدبولي على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا.

وأكد الجانبان خلال مؤتمر صحفي عقب ختام المباحثات المصرية – التونسية. على هامش أعمال الدورة الـ17 لـ”اللجنة العليا المشتركة التونسية – المصرية” على وضع زمن محدد لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

وقال مدبولي :”استعرضنا تطورات الملف الليبي. وجددنا دعم بلدينا للمبدأ الثابت بأن الحوار الليبي – الليبي دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية، هو السبيل الوحيد للحل وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا”.

وأضاف رئيس الحكومة :”هناك موقفاً قوياً لمصر في هذا الشأن. يقضي بضرورة احترام اضطلاع المؤسسات الليبية بمسؤولياتها، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وحل الميليشيات”.

وأشار مدبولي إلى جهود الدولة المصرية في هذا الصدد، والتي شملت استضافة أعمال لجنة المسار الدستوري وصولاً إلى تسوية شاملة للأزمة في ليبيا.