عقب انتهاء اشتباكات جنزور.. العامة للكهرباء تقف على الأضرار التي لحقت بمحطة كهرباء غرب طرابلس

أخبار ليبيا 24

أجرى مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، زيارة تفقدية لمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس؛ وذلك للوقوف على الأضرار التي المحطة نتيجة اشتباكات جنزور.

وأوضحت الشركة في بيان لها.. إلى أن الزيارة التي جاءت رفقة عدد من مهندسي الشركة جاء للاطمئنان على سلامة العاملين والشركة المنفذة للمشروع.

ولفتت إلى أن الأضرار التي طالت المحطة بسبب اشتباكات جنزور تسببت في ضرر على مستوى خطوط نقل الطاقة ودوائر النقل.

وعبر مجلس إدارة الشركة عن أسفه.. لافتا أن الشركة تعمل الانتهاء من هذا المشروع الحيوي الذي ينتظروه الليبيون.

وبدوره عبر المقاول المنفذ للمشروع عن أسفه على ما حدث وتمنى أن تنتهي هذه الأعمال المؤسفة والتي تؤدي إلى تأخر استكمال المشروع.