خلال لقائه المنقوش.. يلماز: تركيا تدعم جهود الحكومة للوصول للانتخابات

أخبار ليبيا 24

بحثت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، مع السفير التركي كنعان يلماز، سبل تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين.

وجاء ذلك وفق بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في لقاء عقد بمقر ديوان الوزارة بطرابلس.

وبحثت وزيرة الخارجية خلال اللقاء سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.. وسبل تعزيزهما وخلال اللقاء تم مناقشة دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين.. وتسهيل عودة عمل الخطوط الجوية التركية في ليبيا.

ومن جهته عبر السفير التركي للمنقوش، عن دعم بلاده الكامل لحكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية.. في جهودهما في دعم المسار الديمقراطي وصولاً للانتخابات، لتعزيز الاستقرار في كافة ربوع ليبيا.