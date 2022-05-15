خالد الزايدي: السفيرين الأميركي والبريطاني لهما دور في إيقاف العملية الانتخابية

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قال محامي سيف الإسلام القذافي خالد الزايدي في أول رد فعل رسمي على تصريحات السفير الأميركي لدى ليبيا إن أدلة معلومات تتوافر لدينا تثبت أن السفيرين الأميركي والبريطاني كان لهما دور في إيقاف العملية الانتخابية وتعطيلها بسبب قبول ترشح سيف الإسلام لخوض انتخابات الرئاسة.

واكد الزايدي أن السفيران أوقفا نشر القوائم النهائية للمترشحين خاصة الرئاسية وكنا نتوقع أن يكون لأميركا وبعض دول مجلس الأمن، دور إيجابي في دعم الانتخابات والاستقرار، ودعم وجود حكومة منتخبة من الشعب الليبي.

وتابع ” نستغرب جدا تصريحات السفير الأمريكي بخصوص المرشح الرئاسي، سيف الإسلام وهجومه على التشريعات الليبية ووصفها بالخلل”.

وأشار إلى أن مثل هذه التصريحات سببت لنا صدمة كبيرة ومفاجأة، فلم نتوقع أن يتدخل سفراء أجانب في عملية انتخابية بهذه الطريقة السافرة لتكون الانتخابات ونتائجها على مقاس أشخاص بعينهم.

ونوه إلى أن التساؤل مستمر ولم نعرف سبب تخوف هذه الدول وهؤلاء السفراء من موكلي سيف القذافي.

وفي سياق متصل وفي سياق متصل أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا بيانا هاجمت فيه السفير الأمريكي. ريتشارد نورلاند وذلك بعد تصريحات له قال عنها البيان أنها مست سيف الإسلام القذافي. المرشح للانتخابات الليبية التي كانت مبرمجة نهاية العام الماضي.

في حين اعتبرت الجبهة في بيان لها ، أن تصريحات السفير الأمريكي تدخل سافر في الشأن الداخلي الليبي وتأكيد على عدم استقلالية القرار الداخلي الذي قالت أنه منتهك من أطراف ناهبة دمرت البلاد العام 2011.

في حين يذكر أن السفير الأمريكي ومبعوثها الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند ، ذكر أن سيف الإسلام. محكومًا عليه بمحكمة الجنايات الدولية وهو مااعتبرته الجبهة الشعبية. لتحرير ليبيا معلومات مغلوطة ومنافية للحقيقة منوهة أن القضية ما زالت في. مراحل التقاضي الأولي ولم يصدر بها حكم.