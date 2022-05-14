تعرف على أرقام التحديث الأسبوعي لكورونا في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 07 – 12 مايو2022.

وذكر المركز أنه استلم عدد (1.809) عينة وبعد فحص العينات كانت متوسط النتائج على النحو التالي:

– العينات (302) عينة.

-الموجبة (06) حالات.

-الحالات المتعافية حالتان.

-الحالات الوفيات (00) حالة.

-نسبة الحالات الموجبة (02 %)

وبهذا أصبحت الإحصاءات العامة، كالتالي:

1. إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 501,954 حالة.

2. الحالات النشطة: 38

3. المتعافين: 495,486

4. الوفيات: 6,430

مناشدة

وقبل أيام ناشد المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنين بالتوجه إلى مراكز التطعيم لأخذ لقاح كورونا للحماية من الإصابة بالأعراض الشديدة.

وقال المركز، في منشور على فيسبوك، إن ليبيا تعد من أقل البلدان إقبالا على تلقي اللقاح، والآلاف من السكان قضوا بسبب الجائحة.

وأكد المركز، أن مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا، مستمرة في العمل على مستوى البلاد للوصول إلى المناعة المجتمعية الآمنة، والحفاظ على استقرار الوضع الوبائي والصحي في البلاد.

ذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في آخر تحديث حول الوباء، أن إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا. بلغ 3,456,207 منهم 2,215,855 جرعة أولى و1,141,938 جرعة ثانية، و98,414 جرعة تعزيزية.