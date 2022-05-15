باشاغا معلقًا على مباراة الأهلي طرابلس وأورلاند.. نتمنى التألق والفوز لممثل ليبيا

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علق رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا على المباراة المرتقبة التي تحمع فريق النادي الأهلي طرابلس وفريق أورلاند الجنوب أفريقي.

وقال باشاغا :”خوض النادي الأهلي طرابلس مباراة الإياب مع فريق أورلاند من جنوب أفريقيا ورغم أن نتيجة الذهاب كانت غير مطمئنة”.

واستطرد رئيس الحكومة :”لكننا نتمنى التألق والفوز لممثل ليبيا. ومهما كانت النتيجة في مباراة الإياب فيكفي نادي الأهلي طرابلس الليبي أنه كان من ضمن الفرق الأربعة الكبار في أفريقيا”.

وتابع باشاغا :”كل التوفيق لكل أندية ليبيا. وفي النهاية يعزف نشيد ليبيا الوطني ويسمعه الجميع. ويرفرف علمها عاليا”.

ويحل نادي الأهلي طرابلس ضيفًا على نظيره أورلاند بيراتس الجنوب أفريقي مساء اليوم الأحد ضمن إياب الدور النصف نههائي من بطولة كأس الكونفدالية الأفريقية.