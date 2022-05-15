المركز الوطني يؤكد خلو النتائج من فايروس كورونا خلال 30 يوم

15 مايو، 2022 12:36 م
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أخبارليبيا24_متابعات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض خلو نتائجه من وفيات كورونا خلال 30 يوما الماضية.

وأوضح المركز في تحديثه الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا أنه استلم عدد (1.809) إجمالي عينة، وفحص العينات بتقنية Real Time PCR .

وأكد المركز أن متوسط الحالات الموجبة 06 حالات، بينما متوسط الحالات المتعافية حالتان فقط، دون تسجيل أي وفاة خلال هذه الفترة.

وأشار المركز إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 501,954، بينما وصل عدد المتعافين إلى 495,486، وتوقف عدد الوفيات على 6,430 وفاة.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ناشد المواطنين خلال اليومين الماضيين. سرعة التوجه إلى مراكز التطعيم، حيث أعلن في بيان له أن ليبيا من الدول الأقل. إقبالا على تلقي لقاح كورونا، مؤكدا أن مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا. مستمرة في العمل على مستوى البلاد للوصول إلى المناعة المجتمعية الآمنة. والحفاظ على استقرار الوضع الوبائي والصحي في البلاد.

15 مايو، 2022 12:36 م
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