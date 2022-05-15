المحجوب يرد على أخبار قفل الحدود مع الجزائر من قبل القيادة العامة

15 مايو، 2022 3:30 م
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اللواء خالد المحجوب
اللواء خالد المحجوب

أخبارليبيا24

نفى مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة لواء خالد المحجوب. اليوم الأحد قفل الحدود مع دولة الجزائر.

وقال المحجوب عبر حسابه على “فيسبوك” :”لاصحة لمايشاع عن قفل أي حدود مشتركة مع أي دولة”.

وأضاف مدير الإدارة :”مايشاع الآن عن قفل حدودنا مع الجزائر الشقيقه بتعليمات من القائد العام لآمر حرس الحدود لا أساس لها”.

وأشار المحجوب إلى أن المعلومات التي وردت في عدد من الصفحات لاعلاقة لها بالقيادة العامة وهي مجرد إشاعات ودعايات.

وأكد مدير الإدارة أن هذه الإشاعات تأتي ضمن الكذب المستمر والدعايات التي ينفذها الجيش الإلكتروني للذين لايريدون استقرار الوطن. وتحاول النيل من القيادات العسكرية ولم تقف عند حد.

15 مايو، 2022 3:30 م
18

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