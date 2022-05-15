اللافي يبحث مع الدبيبة ورئاسة أركانه اشتباكات جنزور

أخبار ليبيا 24

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بصفته وزير الدفاع، ورئاسة الأركان العامة، الأوضاع الأمنية والعسكرية بالمدن والمناطق وخاصة الاشتباكات التي شهدتها منطقة جنزور غرب طرابلس وعملية تنظيم الجيش.

وحضر الاجتماع الذي عُقِد بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، إلى جانب اللافي والدبيبة كل من رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ورؤساء الأركان النوعية والعمليات بالجيش الليبي.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الاجتماع خُصِّص لبحث الوضع العام العسكري والأمني في كل المدن والمناطق، ولا سيما الاشتباكات المسلحة التي شهدتها أمس منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس.

كما جاء لمناقشة التسويات المالية والإدارية لمنتسبي الجيش الليبي، وسُبل تنظيم المنظومة العسكرية، وتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة العسكرية.

وأضاف المكتب الإعلامي أن رؤساء الأركان استعرضوا أمام اللافي، المشاكل والصعوبات التي تعيق أداء عملهم؛ حيث أكد اللافي والدبيبة، على ضرورة العمل على تذليل كل الإشكاليات لتتمكن كل وحدات الجيش من أداء مهامها في حفظ أمن الوطن والمواطن.

واندلعت الاشتباكات أمس السبت في مدينة جنزور غرب طرابلس بين مجموعات مسلحة تابعة لوزارة الدفاع وأخرى للداخلية.

وأدت الاشتباكات إلى قطع التيار الكهربائي على عدد من أحياء المدينة بعد ورود أنباء تفيد بتعرض محطة غرب طرابلس لوابل من الرصاص أدى لتوقفها عن العمل.

واستمرت الاشتباكات بين المجموعات المسلحة لساعات متأخرة بين أحياء المدينة وسط أنباء تفيد بإصابة عدد من السكان نتيجة الاشتباكات.