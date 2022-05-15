السفارة لأمريكية لدى ليبيا تعلق على قرار البرلمان تجميد إيرادات النفط

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أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا بشأن إغلاق النفط عبر موقعها الرسمي على تويتر أن استعادة إنتاج النفط الليبي أمر مهم للشعب الليبي والاقتصاد العالمي.

ونوهت على ضرورة الاتفاق على آلية لإدارة شفافة لعائدات النفط وأنه أمر ضروري من أجل تحقيق ذلك حسب ما ناقشته الأطراف الليبية يوم 1 أبريل في اجتماع مجموعة العمل الاقتصادي المنبثقة عن عملية برلين.

كما أكدت دعم التجميد المؤقت لعائدات النفط في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى البنك الليبي الخارجي حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية لإدارة الإيرادات

وأشارت إلى أنه يجب أن تتضمن الآلية اتفاقًا على النفقات التي تكتسي أولوية، وتدابير الشفافية، وخطوات لضمان الرقابة والمساءلة.

وبينت أن الولايات المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة الفنية بناء على طلب الأطراف الليبية للمساعدة في هكذا آلية.

واقترحت أن هذا التقدم سيسهم في خلق بيئة سياسية أكثر استقرارًا بما يساعد في استعادة الزخم نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية كما يطلبها الشعب الليبي.

وفي سياق متصل أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على ضرورة. تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي. حتى وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل بما يحقق العدالة والمساواة للجميع .

وأصدر المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب بيانًا اطلعت عليه أخبار ليبيا 24.بعنوان “وقف إنتاج وتصدير النفط” .

وذكر البيان أن هذه الخطوة جاءت للحفاظ على مصلحة الليبيين. وكما يرى المواطن الليبي وضمان الاستفادة من ارتفاع سعر النفط في الوقت الحالي .