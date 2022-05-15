الدولار يسجل ارتفاعا جديدا أمام الدولار

15 مايو، 2022 6:59 م
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أخبار ليبيا 24

سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا جديدا أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات السبت.

وارتفع سعر صرف الدولار إلى 5.15 دينار مقابل 5.12 دينار أمس، بفارق 30 درهما.. يشار إلى أن الدولار سجل هبوطًا إلى 5.12 دينار أمس مقابل 5.13 دينار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وفي تعاملات السوق الموازية أيضًا انخفض سعر اليورو إلى 5.30 دينار مقابل 5.32 دينار أمس بفارق 20 درهما.. كما هبط الجنيه الإسترليني إلى 6.25 دينار مقارنة بـ6.22 دينار بفارق 30 درهما.

ولم تشهد العملتان، التركية والتونسية، أي تغيير أمام نظيرتهما الليبية، فقد سجلت الليرة 0.33 دينار، والدينار التونسي 1.65 دينار ليبي.

15 مايو، 2022 6:59 م
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