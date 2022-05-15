التويجر : المساس بالمركزي ومؤسسة النفط أمر يمس الأمن القومي

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال القانوني والباحث السياسي رمضان التويجر إن مصرف ليبيا المركزي جهة فنية ينبغي حياديتها والنفط والغاز مصدر قوت الليبيين والمساس بهما أمراً يمس الأمن القومي للدولة الليبية ويجب أن يتوقف فوراً.

وأوضح التويجر في تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، أن استعمال مصرف ليبيا المركزي لدعم حكومة بعينها. ضد حكومة أخرى ثم إيقاف تصدير النفط والغاز للضغط على الحكومة المدعومة من قلبه وسيلة تفنن فيها الأطراف الليبية. خلال السنوات الماضية لتمزيق ما تبقى من الاقتصاد الليبي.

وأشار التويجر إلى أن “ما يحصل اليوم ذاته ماحصل بين حكومة الغويل والثني، ثم ما حصل بين حكومة الثني والسراج”. لتكون الحرب نتيجة حتمية في كل المراحل.

وأضاف التويجر، أن ما يحدث الآن حرب اقتصادية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وهي لا تختلف في أضرارها عن الحرب العسكرية والتي ستنطلق لا سامح الله حال استمرار الأولى والمتضرر الوحيد هو الشعب الليبي.

وأكد أن لا حل أمام الأطراف الليبية المتصارعة إلا تغليب المصلحة الوطنية وتعزيز ثقافة الحوار. وقبول الآخر لمنع الأطراف الدولية من تذكية الخلافات بينها وإخراج ليبيا مما هي فيه .