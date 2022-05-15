البحرية الليبية تنقذ 241 مهاجرًا غير شرعي في عمليتين منفصلتين
أخبارليبيا24
أعلنت البحرية الليبية. إنقاذ 241 مهاجر غير شرعي في عمليتين منفصلتين خلال اليومين الماضيين قبالة السواحل الليبية.
وأوضحت أن زورق الدورية التابع لجهاز حرس السواحل وأمن الموانيء برئاسة أركان القوات البحرية. تمكن من إنقاذ180 مهاجر من عدة جنسيات مختلفة.
وأضافت البحرية الليبية أن المهاجرين غير الشرعيين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب خشبي .
وأكدت البحرية انه في 13 مايو الجاري تمكنت من إنقاذ عدد (61) مهاجر من عدة جنسيات عربية وأفريقية على متن قاربين أحدهما خشبي والآخر مطاطي.
وأشارت إلى أنه تم تحريك الزورق (الزاوية) التابع لحرس السواحل وأمن المواني بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.
وأكدت أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة مصفاة الزاوية وتم تسليمهم إلي الجهات المختصة في الزاوية.