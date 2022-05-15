البحرية الليبية تنقذ 241 مهاجرًا غير شرعي في عمليتين منفصلتين

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أعلنت البحرية الليبية. إنقاذ 241 مهاجر غير شرعي في عمليتين منفصلتين خلال اليومين الماضيين قبالة السواحل الليبية.

وأوضحت أن زورق الدورية التابع لجهاز حرس السواحل وأمن الموانيء برئاسة أركان القوات البحرية. تمكن من إنقاذ180 مهاجر من عدة جنسيات مختلفة.

وأضافت البحرية الليبية أن المهاجرين غير الشرعيين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب خشبي .

وأكدت البحرية انه في 13 مايو الجاري تمكنت من إنقاذ عدد (61) مهاجر من عدة جنسيات عربية وأفريقية على متن قاربين أحدهما خشبي والآخر مطاطي.

وأشارت إلى أنه تم تحريك الزورق (الزاوية) التابع لحرس السواحل وأمن المواني بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.

وأكدت أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة مصفاة الزاوية وتم تسليمهم إلي الجهات المختصة في الزاوية.