أجواء صيفية على مناطق الغرب ومعتدلة في الشرق
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء صيفية نسبيا اليوم وغدا على مناطق غرب ليبيا، بينما تكون معتدلة على المناطق الشرقية.
رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى ظهور سحب متفرقة غدا على بعض المناطق.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة, تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة خاصة على المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و35 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا بسيطا غدا، وتنخفض يوم الثلاثاء خصوصا على المناطق الساحلية.
الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده
حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.
الرياح: غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة وتكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة يوم الغد على أغلب المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و26 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 30 و32 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل ارتفاعا بسيطا غدا.
الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة
حالة السماء: صافية بوجه عام.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول أحيانا إلى جنوبية شرقية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا بسيطا خلال اليومين المقبلين على أغلب المناطق.
الكفرة- السرير- تازربو
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على الكفرة.
الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و35درجة مئوية.