مجتمع| كيف تتعاملين مع زوجة الابن التي لا تساعد في إعداد مأدبة الإفطار؟

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

شهر رمضان في ليبيا يمثل وقتا للفرح والاحتفال والصلاة بعد صيام النهار ويحرص الليبيين على تنوع إقامة مآدب الإفطار.

ويعد تحضير تلك المآدب يتم بجهود كبيرة عادة ما تتم بتعاون نساء العائلة خاصة وأن الليبيين يحبون التجمع خلال الشهر الكريم ويتبادلون الزيارات.

عدم المساعدة في إعداد مأدبة الإفطار

بعض النساء تشتكي من عدم تعاون بعض زوجات الأبناء خلال إعداد مأدبة الإفطار. حيث يتهمها البعض بالوصول إلى منزل العائلة في الوقت البدل الضائع حيث يكون دخولها قريب لدخول وقت الإفطار.

وتعد تلك التصرفات من زوجة الابن أكبر مغذي لتوتر العلاقة بين الأم وزوجة الابن. التي يرى كثيرون أنها أحيانا تعد علاقة صراع مليء بالمشاحنات.

أخبار ليبيا 24 طرحت سؤالاً على متتبعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة أسباب تأخر زوجة الابن في المشاركة في إعداد مأدبة الإفطار. فكان السؤال: ” أنتِ كعمة أو صبية عندكن الكنة اللي تجي قريب من المغرب وما تساعد في شي وما أدير في شي ولالا؟ باهي وكيف تصرفن معاها؟”.

الي يجي مرحبا والي يغيب طريق سلامه

يقول المشارك، عبدالمولى منصور العبيدي، “والله عاد الي ما نقدتش علي وجها بروحها ما عندك ما تدير لها.. والي ما عنده عقل انريد نشير له نا.. الي يجي مرحبا والي يغيب طريق سلامه”.

أما المشاركة، خواطر مبعثره، قالت: “خيركم دايرين منها قصه خلوها تفطر في حوشها وقولولها حوشك أريحلك تو اتقول شن درت في عمري”.

خلوها براحتها

من جانبها قالت المشاركة، Adele Morice: “لأنها هي أصلا ما تبيش تجي تجامل في زوجها تلقيها تبي تفطر في حوشها.. خلوها براحتها ما تجبروهاش على الجيان بالسيف”.

وقالت المشاركة، عطر الريحان: “مش مجبورة.. مجبورة بس براجلها وبيتها ولو جت ومدت يدها على اي شيء في بيت عمها يعتبر كرم منها”.

وأوضحت ذات المشاركة أن المساعدة لا يتم طلبها هي تأتي من الفرد نفسه.

أما المشاركة، وردة جوري، فرأت أن زوجة الأخ التي تأتي متأخرة هي أكثر كنة محظوظة على حد وصفها.

وقالت المشاركة، Âl Âwsêmâ على كل أحد أن يبقى في منزله قائلة: “لا تفطر عندي لا نفطر عندها لا كنه لا كرنكاطي”.

أما المشاركة، طيبتي سر تميزي، فرأت أن من يفعل ذلك يعد قليل أصل، في إشارة إلى الكنة التي تأتي على وقت الإفطار.

في حان قالت المشاركة، نجاة الطرابلسي: “هذا كان زمان توا كل واحد شاد حوشه رحموا على الـ كورونا”.

أما المشاركة، وردة النرجس، فرأت أن الإفطار في المنزل أفضل من الإفطار في منزل أهل الزوج.. مشيرة إلى أن الأطفال تكثر مشاكلهم أيضا.

بدورها المشاركة، منه الله محمد، فأشارت إلى زوجات أشقاها الخمسة لافتة أنهن لا يقصرن في عمل المنزل وتنمت لهن طول العمر.

وقالت المشاركة، وعد العمر: “عندنا الي الحمدلله قايمه الواجب مرت خوي.. حتى وراجلها مسافر حتى ادير الفطور كامل ما تقول لا.. ربي يحفظها لزوجها ولدها ويسعدها”.

بينما قالت المشاركة، جنجونة الفرس: “وانتم علاش تقولولها تعالى افطري معنا خلوها تفطر في حوشها ولا تحملوا”.

ورأت المشاركة، ام الحلوين الوافي، أن الزوجة التي تأتي قبل وقت الإفطار ولا تساعد يعتبرها بعض البشر هي التي بها الخير.