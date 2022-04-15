مجتمع| شط الحرية على رأسها..المسلسلات التي يتابعها الليبييون في رمضان

أخبارليبيا24- مجتمع

جرت العادة أن يكون شهر رمضان المبارك موسمًا دسمًا لبث المسلسلات والبرامج المختلفة. والتنافس على كافة القنوات.

ويتسابق المشاهدون خصوصًا بعد الإفطار على مشاهدة المسلسلات والبرامج المفضلة لديهم. لذلك توجهنا لمتابعينا بسؤال :”شن المسلسلات اللي تفرجتوا عليهن لعند توا؟ وشنو أكثر مسلسل عجبكم؟

بداية قالت Nawal Ezelden :”شط الحريه وسرايا”. كذلك حسين ال غيزآف يقول :”شط الحرية و شن الحكاية و بنات الريح و هذا هو”.

وتؤكد إميمتنا الودادة :”أنا السنة هذي ماتفرجتش”. وتقول Sonia Biskra أنها تشاهد مسلسل :”المتاهة”.

ندى محمد تؤكد :”شط الحرية والباقي خليني ساكتة”. تؤيدها ندى الأيام الدرويش :”مسلسل شط الحرية”.

وتقول Napihha Bahlol :”شط الحرية. والسرايا شويه والسيرة العامرية. حتى هي مرررة مررة”.

ويشدد جمال سوناتا على أنه يشاهد :”شط الحرية بس”. كذلك Amal Alferjane تقول :”شط الحرية”

وتكشف رحمة الله أنها تشاهد :”شط الحرية وقت الفطور فقط. وخاطيها مانقربش فيه التلفزيون نهائي”. وايضًا محمد كريم يشاهد :”شط الحرية بس”.

أنوار ساطعة شموع مضيئة تقول :”ما نتفرج علي المسلسلات غير مقتطفات من الكندوش”. و Rosa Ali تشاهد حسب قولها :”شط الحرية”.

وتشاهد Dayana Ashk مسلسل :”أمينة حاف وماروكو والمسلسلات البكستانية مرة مرة”. وصعب اعنادها تقول أنها تشاهد :”شط الحرية فقط”.

وسليمان البرعصي يؤكد :”شط الحريه ومسلسل الاختيار”. Laila Bsikry تشاهد :”شط الحرية بعد الفطور بساعة. ومسلسلات إم بي سي الموقف و مسلسل من شارع الهرم الى. والسيرة العامرية”.

ويوسف نذير يقول إنه يشاهد :”شط الحرية”. وكذلك ميلاد بن مبروك يقول :”شط الحرية”. وتقول Rahmatk Rabe :”مافي حاجه كويسه شط الحرية بس”.

Asia S Ahmead مسلسلها :”يوميات قمر فقط”. ويعيدنا Yousef Booker ويقول :”شط الحرية والباقى عالحيط”.

وتقول جنة الورود أنها تشاهد :”شط الحرية وكسر عظم”. أيضًا علي جماعات يشاهد :”شط الحرية والعاطي حي والكاميرا الخفية”.

واتفق كل من حمزه بوجنه وعمر بن الكرمه ونصر محمد بوجبريل ومرام إبراهيم و محمد العدلي وام علاوي وجمال الزواري بليبلو وAhmed EL Shreaf على أنهم يشاهدون مسلسل :”شط الحرية”.

وتقول جميل الرووح :”شط الحرية بدون كلام. والسرايا مسلسل أكثر من رائع. قمة التمثيل والإخراج رووعة”.

وأيضًا بديس العالم تشاهد شط الحرية والسيرة العامرية من أجمل المسلسلات” حسب قولها.

وأجمع كل من Hiba Abdallah Hassan والواتقه بالله وعطر الندي و Nasem AlbahrوAlznati Libya على مشاهدة :”شط الحرية”.

وتعتقد Hala Naji أن :”شط الحرية والسرايا أحلى مسلسلات”. وبسمة حياه تشاهد :”شط الحرية”. وأيضًا ليبي اصيل يقول إنه يشاهد :”شط الحرية و من النت. أما القنوات الليبية فكلها ملغية”.

وتقول Fatoom Al Turkman إنها تشاهد :”السرايا والباقي صفر ع الشمال كلهم”. أما Wejdan BA تشاهد :”شط الحرية”. وعبودي الزعيم يقول إنه يشاهد :”السيرة العامرية وشط الحرية”.