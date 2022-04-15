مباحث الأحوال المدنية الوسطى تكشف عن عملية تزوير عقد زواج

15 أبريل، 2022 2:43 ص
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متهم في قضية تزوير
متهم في قضية تزوير

أخبارليبيا24

أعلنت مصلحة الأحوال المدنية أن قسم مباحث الأحوال المدنية فرع الوسطى نمكن من الكشف عن عملية تزوير عقد زواج.

وأوضحت المصلحة عبر حسابها على “فيسبوك” أن أعضاء مباحث الأحوال المدنية ضبطوا المدعو “غ.خ.ك”  والمتهم بتزوير عقد زواج.

وأكدت مصلحة الأحوال المدنية أنه تم أيضًا ضبط موظف بالسجل المدني يدعى (م.ا.ح) مدعى عليه كونه ساعد المتهم في عملية التزوير.

وأشارت المصلحة إلى أن المأذون الشرعي قام بتغير تاريخ الزواج لعدم حصوله على إذن من المحكمه للزوجه لأنها قاصر. أي أنها كانت صغيرة بالعمر وقت عقد النكاح إلى يوم الحصول على الإذن.

ولفتت مصلحة الأحوال المدنية إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين إلى نيابة مكافحة الفساد.

15 أبريل، 2022 2:43 ص
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